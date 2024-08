Incendio a Saccargia: Le fiamme minacciano la Basilica vicino al proposto impianto eolico

La vicinanza delle fiamme alla basilica ha alimentato ulteriormente il dibattito sull'opportunità di costruire un impianto eolico in una zona così delicata dal punto di vista storico e ambientale. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le indagini per determinare le cause dell'incendio. L'episodio ha riacceso le polemiche tra i sostenitori e gli oppositori del progetto eolico, evidenziando la necessità di una valutazione approfondita dei rischi e dei benefici legati a interventi di questo tipo in aree di grande valore culturale e paesaggistico.

Un incendio è scoppiato oggi a Saccargia, nelle immediate vicinanze della Basilica della Santissima Trinità, uno dei luoghi più significativi della Sardegna. Le fiamme, che hanno rapidamente avvolto la zona circostante, hanno destato grande preoccupazione poiché si sono sviluppate proprio dove è stato proposto un mega impianto eolico, un progetto che ha già suscitato controversie. L'incendio ha minacciato la sicurezza della basilica, ma grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato circoscritto prima che potesse causare danni irreparabili alla struttura.