Cronaca Inferno a Olbia: Yacht in fiamme, la disperazione corre sull'acqua

Le Saline si sono trasformate in un teatro di paura e caos. Un lussuoso yacht è avvolto dalle fiamme, mentre uomini, donne e bambini, colti dal panico, si gettano in mare nella speranza di salvarsi da quel rogo infernale. Il sole, che fino a pochi minuti fa riscaldava le acque placide, ora si riflette sulle lingue di fuoco che divorano la barca senza pietà. I soccorsi sono arrivati, ma la paura è già esplosa, e con essa il terrore di una tragedia imminente. Siamo testimoni di un dramma che non dà tregua, in un’Olbia che si scopre vulnerabile, impotente davanti alla furia delle fiamme.