Falso allarme bomba in centro a Cagliari: valigia sospetta fatta brillare dagli artificieri

Dopo aver messo in sicurezza l'area, gli artificieri hanno proceduto a far brillare la valigia. Un forte boato ha risuonato nella zona, suscitando ulteriore preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, l'operazione ha avuto esito negativo: all'interno della valigia non è stato trovato alcun ordigno esplosivo. Una volta confermato il falso allarme, la situazione è tornata alla normalità e la zona è stata riaperta al traffico. I residenti e i commercianti hanno potuto riprendere le loro attività senza ulteriori disagi. L'episodio si è concluso senza danni, ma ha messo in luce l'importanza delle procedure di sicurezza in situazioni di emergenza e la prontezza delle forze dell'ordine nel garantire la protezione della comunità.

Momenti di tensione ieri pomeriggio nel cuore di Cagliari, in via Tiziano, una zona centrale e frequentata della città. Un allarme bomba è scattato dopo che alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una valigia abbandonata in un angolo della strada, tra via Pacinotti e via Dante. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia e una squadra di artificieri, che hanno isolato l'area e chiuso la strada al traffico per garantire la sicurezza dei cittadini. La valigia sospetta, che era stata notata da alcuni giorni e successivamente spostata in una posizione più visibile, ha destato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che hanno subito allertato le autorità.