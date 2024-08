Monserrato: Giovane accoltellato si presenta al policlinico in condizioni gravi

La situazione è delicata, e la prognosi rimane riservata. I dettagli sull'accaduto sono ancora frammentari e le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato all'aggressione. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenute anche le forze dell'ordine, allertate immediatamente dal personale medico, che stanno conducendo le indagini. Al momento, il giovane non è ancora in grado di fornire una testimonianza dettagliata, ma si attendono ulteriori aggiornamenti non appena sarà possibile per lui parlare con gli investigatori. Resta da chiarire il contesto in cui è avvenuta l'aggressione, così come eventuali coinvolgimenti di altre persone. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga su quanto accaduto e sulla sicurezza nei locali notturni. Le forze dell'ordine stanno intensificando le indagini per fare luce su questa vicenda e assicurare alla giustizia i responsabili. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, dalle motivazioni personali a eventuali conflitti scoppiati nel locale. Si attende ora di poter ascoltare direttamente la vittima, per avere un quadro più chiaro dell'accaduto e procedere con le indagini necessarie.

Nella serata di ieri, intorno alle 22, un giovane è arrivato al Policlinico di Monserrato con una ferita da arma da taglio. Secondo le prime testimonianze, il ragazzo sarebbe giunto al pronto soccorso da solo, al volante della sua auto, riferendo di essere stato accoltellato in un locale di Selargius. Le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale medico, che lo ha sottoposto al triage in codice rosso, riservato ai casi più urgenti. Il giovane è stato immediatamente trasportato in sala operatoria, dove i medici hanno iniziato le cure necessarie per stabilizzare le sue condizioni.