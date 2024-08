Incidente a Sarroch: Grave un giovane di 20 Anni

Data la gravità delle condizioni del giovane, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato in codice rosso. Le condizioni del giovane sono molto gravi e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare la sua situazione. Il traffico nella zona ha subito notevoli rallentamenti mentre le autorità lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Questo tragico evento mette in luce l'importanza della manutenzione dei veicoli e della sicurezza stradale, ricordando a tutti i conducenti di prestare massima attenzione e di effettuare regolari controlli alle proprie auto.

Oggi pomeriggio, lungo la statale 195 nei pressi della raffineria Saras a Sarroch, un grave incidente ha coinvolto un giovane di circa vent'anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato dallo scoppio di una gomma, che ha fatto perdere al conducente il controllo del veicolo. L'auto è uscita di strada e si è ribaltata più volte, sbalzando il ragazzo fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118.