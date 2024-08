Pubblicata la nuova gara per voli agevolati tra Alghero e la penisola: un passo avanti per la continuità territoriale

“L'assessorato ha lavorato in modo rapido ed efficiente per pubblicare una gara con procedura aperta, che ci ha consentito di mettere in campo risorse molto più importanti di quelle che avremmo potuto impiegare in caso di procedura d'emergenza”. I vettori hanno ora 60 giorni per presentare le proprie offerte. La speranza è che con queste basi d'asta più elevate, la gara non vada deserta come la precedente. Ma non è tutto oro quel che luccica. L'opposizione in Consiglio regionale ha sollevato critiche sull'operazione, sottolineando la poca trasparenza dello stanziamento di 30 milioni di euro per la riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti aerei e per i necessari investimenti. Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d'Italia, ha stigmatizzato l’operazione definendola poco chiara e accusando la giunta di giocare a nascondino.





“Accantonare trenta milioni per una anonima partecipazione della Regione negli aeroporti, senza il dettaglio della loro destinazione, è un atteggiamento irrispettoso del consiglio e dei sardi”, ha dichiarato Piga. Anche il capogruppo dei Riformatori, Umberto Ticca, ha espresso preoccupazione sull'uso di fondi che potrebbero essere necessari per emergenze dell'Isola. L'assessora Manca ha risposto in Aula, spiegando che la giunta sta portando avanti un discorso già avviato negli anni precedenti e che la consulenza di diritto societario per la quale sono stati stanziati 170mila euro è necessaria per definire il quadro di riferimento nel quale la Regione dovrà operare. Il dibattito è destinato a continuare, ma per ora la pubblicazione della nuova gara rappresenta un passo avanti significativo per garantire la continuità territoriale di Alghero con il resto della penisola, un aspetto cruciale per il collegamento e lo sviluppo economico della Sardegna.

È stata pubblicata la nuova gara per l'affidamento delle rotte in continuità territoriale tra Alghero e le principali città della penisola, Milano Linate e Roma Fiumicino. L'annuncio arriva dopo il fallimento della precedente gara, che era andata deserta. L'assessorato regionale dei trasporti, guidato da Barbara Manca, ha risposto aumentando significativamente le risorse disponibili, nella speranza di rendere le tratte più appetibili per le compagnie aeree. La base d'asta per la rotta Alghero-Milano è ora di 3,8 milioni di euro, un aumento significativo rispetto ai 2,2 milioni precedenti. Analogamente, per la rotta Alghero-Roma, la base d'asta è stata portata a 7,9 milioni di euro, rispetto ai 5,4 milioni iniziali. Un incremento, rispettivamente, del 69% e del 46%. “Abbiamo incrementato notevolmente le risorse per rendere più attrattivi i collegamenti in continuità territoriale per Alghero”, ha spiegato l'assessora Manca.