Cronaca Tragico incidente a Pirri: Muore 88enne alla guida

Pirri è stata scossa ieri pomeriggio da un tragico incidente stradale. Una donna di 88 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è finita contro il muro di un’abitazione all’incrocio tra via Risorgimento e via San Martino della Battaglia. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, potrebbe essere stato causato da un malore che ha colto l’anziana alla guida. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo mentre attraversava l'incrocio, terminando la sua corsa contro la parete di una casa. I soccorsi sono stati immediati. Vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del 118 sono giunti rapidamente sul luogo del sinistro. Nonostante gli sforzi dei medici per rianimare l’88enne, non c’è stato nulla da fare. Questo tragico evento ha lasciato la comunità di Pirri sconvolta e addolorata. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità locali, che stanno cercando di capire se un malore possa essere stata la causa principale della perdita di controllo del veicolo.