Grave incidente sulla Olbia-Arzachena: Cinque feriti, uno in condizioni critiche

La bambina di 11 anni ha riportato la frattura di un femore, ma nessuno dei passeggeri del camper rischia la vita. Tutti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso di Olbia per le cure necessarie. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le responsabilità. Le prime ipotesi suggeriscono un possibile errore umano o un malfunzionamento tecnico come cause dello scontro. Questo tragico evento sottolinea l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto lungo tratti frequentati da mezzi pesanti e turisti. Le autorità invitano alla massima prudenza e rispetto delle norme di circolazione per evitare ulteriori tragedie.

Questa mattina, un tragico scontro frontale tra un camion e un camper lungo la strada statale 125, che collega Olbia ad Arzachena, ha causato cinque feriti. L'autista del camion, che versa in condizioni critiche, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato con l'elisoccorso al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Olbia. Il camper trasportava una famiglia di turisti slovacchi, tra cui due ragazzi di 11 e 14 anni.