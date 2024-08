Cronaca Incidente sulla Statale 554: Due feriti e traffico in tilt

Questa mattina, la Statale 554 all'altezza di Quartucciu, in direzione Margine Rosso, è stata teatro di un grave incidente che ha coinvolto due utilitarie e un furgone per il trasporto di generi alimentari. L'impatto ha causato il ribaltamento del furgone, provocando due feriti che, fortunatamente, non sono in condizioni gravi. Entrambi sono stati trasportati con urgenza nei pronto soccorso più vicini tramite ambulanze. L'incidente è avvenuto al chilometro 14,400 della Statale 125, e le circostanze esatte dello scontro sono ancora sotto indagine. Il ribaltamento del furgone ha bloccato la carreggiata, creando lunghe code che si sono estese fino alla Statale 554. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e liberare la strada. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi necessari per determinare le cause dell'incidente. Il personale dell'Anas ha collaborato per gestire il traffico e ripristinare la viabilità. La chiusura temporanea della Statale 554 ha provocato disagi significativi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire percorsi alternativi per evitare la zona dell'incidente.