Sassari: Operazione dei Nas contro il traffico di anabolizzanti nelle palestre

L'inchiesta ha portato alla luce un circuito illegale che fornisce queste sostanze per migliorare le prestazioni fisiche, mettendo a rischio la salute degli utilizzatori. Questa mattina, su disposizione della Procura di Sassari, i carabinieri stanno notificando misure cautelari a diversi indagati. Le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno del doping nelle palestre, una pratica che viola non solo le leggi, ma anche l'etica sportiva. L'operazione di oggi sottolinea l'importanza di mantenere alti standard di sicurezza e legalità nelle strutture sportive. Il fenomeno del doping non solo mette a rischio la salute degli atleti, ma danneggia anche l'immagine dello sport. La lotta contro l'uso di sostanze illegali è essenziale per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti gli sportivi.

Nuova operazione dei Carabinieri del Nas nelle palestre di Sassari. Questa mattina i militari hanno eseguito controlli in due palestre già coinvolte in un'inchiesta per traffico di anabolizzanti iniziata lo scorso maggio. Durante l'operazione iniziale, due persone erano state arrestate e 24 indagate. Oggi i carabinieri hanno messo i sigilli alla palestra Ludus, situata nella zona industriale di Predda Niedda, e stanno procedendo con i controlli in altre strutture. L'indagine, che coinvolge diverse strutture sportive di Sassari, è nata dalla scoperta di un traffico di sostanze stupefacenti e anabolizzanti, destinati principalmente agli atleti.