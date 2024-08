Scontro frontale a Olbia: Due feriti in condizioni critiche

La Polizia Locale di Olbia è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini sulle cause dello scontro. Il traffico nella zona è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. I due bambini, insieme ai loro genitori, sono stati sottoposti a controlli medici approfonditi presso l'ospedale. Le loro condizioni, seppur serie, non sembrano al momento destare preoccupazioni di vita. Maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi giorni, man mano che le condizioni dei feriti si stabilizzano.

Nella tarda mattinata di ieri, un grave incidente stradale ha scosso Olbia. Un camper con a bordo una famiglia di turisti slovacchi, tra cui due bambini di 11 e 14 anni, si è scontrato frontalmente con un camion. L'impatto è stato violento e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori. I Vigili del Fuoco sono arrivati prontamente sul luogo dell'incidente per estrarre dalle lamiere l'autista del camion, trovato in arresto cardiaco e successivamente affidato ai soccorritori. Tutti i membri della famiglia sono stati trasportati all'ospedale di Olbia, riportando varie ferite di diversa entità.