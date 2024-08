Chiusura della trattoria "Dal Pescatore" a Porto Ottiolu per pessime condizioni igieniche





La mancanza di condizioni igieniche adeguate e il mancato rispetto della catena del freddo per molti alimenti rappresentavano un rischio significativo per la salute dei consumatori. La chiusura della trattoria "Dal Pescatore" rientra in una più ampia strategia di controllo e monitoraggio da parte delle autorità sanitarie e dei carabinieri del Nas, mirata a salvaguardare la salute pubblica, soprattutto durante il periodo estivo, quando il turismo e l'afflusso nei ristoranti aumentano notevolmente.





Le autorità hanno dichiarato che i controlli verranno intensificati per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie. La chiusura ha avuto un impatto immediato sulla comunità locale e sui turisti che frequentavano il ristorante. Gli addetti ai lavori hanno sottolineato l'importanza di mantenere standard elevati per la sicurezza alimentare e hanno annunciato ulteriori ispezioni e misure correttive per prevenire future violazioni.

La trattoria "Dal Pescatore" di Porto Ottiolu, vicino a Budoni, è stata chiusa dai Carabinieri del Nas di Sassari a seguito di un controllo che ha rivelato condizioni igieniche deplorevoli. Durante l'ispezione, i militari hanno sequestrato un deposito abusivo di alimenti in pessimo stato di conservazione e circa 200 kg di prodotti privi di rintracciabilità. La Asl Gallura ha ordinato l'immediata chiusura dell'esercizio, in attesa di ulteriori accertamenti e miglioramenti delle condizioni igieniche. L'intervento, effettuato il 3 agosto, ha messo in luce gravi carenze strutturali e sanitarie nelle cucine del ristorante.