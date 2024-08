Cronaca Borutta: In segno di lutto annulla gli eventi di agosto

Il lutto per il giovane Francesco Pintore che ha colpito la comunità di Borutta e tutte le comunità del Mejlogu il 22 luglio, non può esser dimenticato in poco meno di un mese. E’ necessario fermarsi, riflettere e stabilire una nuova quotidianità e dare il giusto peso alla morte. Ecco perché la Comunità di Borutta ha deciso di rispettare il silenzio in questo momento di tristezza in ricordo di Francesco e le altre premature scomparse che hanno addolorato le nostre famiglie. Abbiamo deciso di stringerci in un abbraccio collettivo, privo di festeggiamenti, che continua ad onorare la vita ma che ha bisogno di calma e discernimento. Con questi presupposti l’Amministrazione Comunale di Borutta ha sospeso tutti gli eventi ludici previsti ed organizzati per questo mese di agosto. La Bastida di Sorres, per esigenze amministrative e burocratiche non può essere annullata, ma sarà comunque rinviata al mese di Ottobre. La data sarà comunicata più avanti. Ringraziamo tutta la comunità per il rispetto e la delicatezza con il quale sta affrontando questo momento.