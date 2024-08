Sport e impianti sportivi: priorità per l'Amministrazione Cacciotto

“I lavori approvati in Giunta pochi giorni fa per la struttura Palamanchia, oltre al rifacimento del campo e l’installazione di nuovi canestri, prevedono anche l’adeguamento delle tribune, che consentiranno l’ottenimento dell’omologazione per far disputare gare di livello nazionale di un’altra disciplina, ossia del calcio a 5”, ha detto Occhioni a conclusione dell’assemblea. “L’anno scorso la FC Futsal Alghero ha disputato il campionato a Usini, ma quest’anno, grazie ai lavori previsti, potrebbe finalmente giocare nella propria città”. Sulla stessa linea anche l’Assessore Daga: “Per noi questa è una priorità, ed è così che abbiamo deciso di affrontare subito le questioni irrisolte. Abbiamo l’obiettivo di giungere a delle soluzioni per il bene delle varie società sportive, senza escludere nessuno dai percorsi di condivisione degli spazi a disposizione”. PalaManchia. Con gli imminenti lavori di ampliamento, la “Pallacanestro Alghero”, la “Futsal Alghero” e la “Basket Coral”, neo promossa in serie C, potranno lavorare in sincronia. L’obiettivo è terminare i lavori, il cui ammontare si aggira intorno ai 100mila euro, entro l'avvio delle rispettive stagioni sportive e non oltre settembre. Alcuni commissari hanno sollevato perplessità sui tempi e sulla necessità di predisporre subito un'alternativa, per evitare che i praticanti possano andare incontro a delle difficoltà nell'avvio della stagione.





Rassicurazioni in merito sono giunte dai tecnici e dai rappresentanti dell'Amministrazione. Campo da baseball. In questo caso - si è detto - è più che mai indispensabile compiere dei lavori di adeguamento dell'impianto al fine di poter permettere alla società “Catalana Baseball” di giocare nella massima serie, raggiunta dopo diversi decenni di attività. “Un lustro per Alghero – ha ribadito l'assessore Daga, evidenziando il fatto che “a fronte dei fondi reperiti, in totale circa 200 mila euro, la cifra necessaria si aggira sul milione e mezzo, comprese spese di progettazione e IVA”. Anche in questo caso è stato garantito l'impegno dell'Amministrazione per giungere a una soluzione. Impianto ciclistico. “L'Alghero Bike - sostiene Daga - è una realtà di grande rilevanza per l'intero territorio, ed è intollerabile che non abbia una sede locale. Stiamo valutando diverse ipotesi per trovare un luogo idoneo e renderlo utilizzabile come sede per la società ciclistica. Tra le opzioni, quella degli spazi esterni del Palacongressi, è la strada più idonea da percorrere, ma ciò non esclude altre possibilità finalizzate a dare una sede adeguata anche a questa disciplina”.

Ieri mattina si sono riunite congiuntamente le Commissioni consiliari allo Sport e ai Lavori Pubblici. Al centro del dibattito avviato dai presidenti Marco Colledanchise e Gianni Occhioni, la “priorità data ai lavori urgenti sulle strutture sportive del Palamanchia, Campo da baseball e Impianto ciclistico”. Alla Commissione hanno presenziato anche l'Assessore alle Infrastrutture sportive e Demanio, Enrico Daga, e i rappresentanti delle società sportive interessate. Colledanchise nella sua introduzione ha voluto sottolineare “l'importanza che lo sport riveste per l'Amministrazione e la rinnovata attenzione che si sta riponendo per dare centralità al settore. Il nostro intento - ha spiegato - è quello di reperire risorse per soddisfare le esigenze delle società sportive che stanno regalando alla città risultati sportivi straordinari”.