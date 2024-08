Il generale Vannacci incontra Tortolì. “Le pale eoliche deturpano l’ambiente”

Il libro, che il generale ha autopubblicato lo scorso anno di questi tempi, ha trattato inoltre svariati argomenti come la gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine e per questa ragione ha riscosso un successo inaspettato tanto da divenire una sorta di “best seller” nel suo genere. Vi sono stati tanti tentativi di screditare l’opera, mettendo l’accento sul discorso politico, ma lo stesso Vannacci ha più volte ribadito di tirarsi fuori da ogni schieramento e “di essere uno scrittore indipendente che esprime liberamente le proprie idee senza falsi pudori”. La platea presente all’ex-bloccheria Falchi ha seguito con interesse l’evolversi della serata, che è stata curata in ogni dettaglio da Roberto Marteddu, l’ex-Sindaco di Gairo, ma anche da Christian Loddo, il primo cittadino di Talana. Dopo la presentazione del libro è stato lasciato spazio alle domande ed alle riflessioni che sono emerse.





Vannacci ha instradato la serata puntando principalmente alla presentazione del suo prodotto, senza dilungarsi in altre questioni. Ha però voluto fare una precisazione su un problema che angustia la Sardegna ed in modo particolare quello inerente le pale eoliche, che in questo periodo tiene fortemente banco. “Sono convinto che l’impatto ambientale può essere devastante.-ha detto il generale Vannacci-Una terra come quella sarda va salvaguardata anche perché è una delle regioni a misura d’uomo. Il mio consiglio è quello di usare tutte le vie, naturalmente seguendo i dettami della legalità, per evitare lo scempio che si prospetta”. Il neo-europarlamentare ha avuto un successo inaspettato con il suo libro, vendendo quasi 250 mila copie e mostrando ancora una volta di essere apprezzato dal suo pubblico. Non sono mancati i momenti di confronto con la platea presente all’ex-bloccherai ogliastrina anche per quanto riguarda le connessioni con la politica dell’Uniore europea. Le diverse opinioni sono state espresse, senza oltrepassare i limiti del discorso costruttivo, fondamentali per una democrazia che possa dare spazio a tutte quelle che sono le idee per una progettualità utile.

??È arrivato finalmente in Ogliastra e segnatamente a Tortolì, il generale Roberto Vannacci. Non c’era riuscito prima, dopo due tentativi andati a vuoto causa un importante lutto familiare, ed ora, in una serata estiva con il caldo opprimente di questi giorni mitigato da una leggera brezza, all’ex-bloccheria Falchi, ha incontrato la platea di suoi sostenitori presentando il suo libro, “Il mondo al contrario”. Moderato dal giornalista Sandro Angioni l’incontro si è protratto per qualche ora in un clima disteso ed assolutamente senza vene polemiche. Un prodotto, quello di Vannacci, che ha scatenato immediatamente tutta una serie di dibattiti e confronti anche accesi per i suoi forti contenuti che hanno suscitato interesse, ma nel contempo diviso i lettori. Vannacci ha toccato argomenti attuali come l’immigrazione, tanto sentita in ambito territoriale, ma ha pure scritto dell’universo femminile e quello gay.