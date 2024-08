Cronaca Turisti abbandonano rifiuti per strada a Stintino: identificati grazie alle carte d’imbarco

A Stintino, l’abbandono di rifiuti per strada da parte di alcuni turisti ha suscitato indignazione. La Polizia Locale ha rinvenuto sacchi contenenti immondizia e carte d’imbarco che hanno permesso di risalire ai responsabili. Gli autori del gesto sono stati identificati e denunciati. La sindaca Rita Vallebella ha ribadito la tolleranza zero verso tali atti incivili. L'episodio mette in evidenza l’importanza di rispettare l’ambiente, specialmente in località turistiche sensibili come Stintino.