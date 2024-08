Spiaggia per nudisti ad Alghero: Polemiche e tensioni tra residenti e naturisti - è sempre una questione di confini

La situazione ha spesso degenerato in discussioni animate, talvolta sfociate in contatti fisici. Sergio Cossu, rappresentante dell’associazione nazionale “Nudiverso”, commenta: «La situazione è complicata perché siamo sempre in attesa della cartellonistica ufficiale, della quale si devono occupare il Comune e il Parco di Porto Conte». L’assenza di segnaletica chiara contribuisce alla confusione e alimenta le tensioni tra i naturisti e i residenti. L’assenza di delimitazioni chiare ha creato una zona grigia dove le aspettative di entrambe le parti si scontrano. Per risolvere il problema, è essenziale un intervento rapido e deciso da parte delle autorità locali. L'installazione di una cartellonistica adeguata potrebbe aiutare a ridurre le tensioni e garantire una convivenza pacifica tra i naturisti e i residenti. Nel frattempo, il Comune di Alghero e il Parco di Porto Conte sono chiamati a collaborare per mettere fine a queste dispute e garantire che la spiaggia per naturisti possa essere utilizzata come previsto, rispettando al contempo le esigenze e i diritti di tutti i cittadini.

La spiaggia per il turismo naturista, istituita nel 2022 dal Comune di Alghero vicino alla frequentatissima spiaggia di Mugoni, è diventata il centro di una vivace polemica. Il motivo? Il confine della zona dedicata ai naturisti, segnato in maniera insufficiente, ha portato a scontri tra i residenti e i frequentatori della spiaggia. Un gruppo di sette persone, alcune delle quali residenti in un “condominio” che possiede una parte della pineta confinante con la spiaggia, ha espresso preoccupazione per il comportamento di alcuni naturisti. Questi ultimi, a loro dire, «passeggiano nudi lungo tutto l’arenile, sconfinando i limiti della concessione e invadendo zone dove sono presenti famiglie con bambini».