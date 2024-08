L’Arte nei menu: Il connubio tra Musciora e Cenzo Cocca

«Ho ricamato simboli con interventi minimi nelle pagine del menù come una sorta di viaggio tattile, dove il cliente può toccare con mano gli interventi stessi», spiega l’artista. Questi dettagli ricamati arricchiscono l’esperienza culinaria, trasformando ogni pagina in una storia da scoprire. Il design originale dei menu, ideato dall’art director Stefano Caria e realizzato dalla sua agenzia creativa Wave Web, si fonde con l’intervento artistico di Cocca per creare un connubio straordinario tra arte e gastronomia. L’obiettivo di Delrio è chiaro: offrire ai clienti non solo un pasto, ma un’esperienza multisensoriale che inizia dal primo contatto con il menu.





L’importanza dell’arte nella vita quotidiana è un pilastro fondamentale del progetto Musciora. Il ristorante ha sempre voluto inserire l’arte nella propria filosofia, utilizzandola come veicolo di comunicazione per raccontare una visione unica. Con i nuovi menu, l’arte diventa un elemento tangibile, arricchendo l’esperienza dei clienti e rendendo ogni visita un incontro con la creatività in svariate forme. Il ristorante Musciora invita tutti gli amanti della buona cucina e dell’arte a scoprire i nuovi menu, dove ogni pagina racconta una storia e ogni ricamo è un passo in un viaggio sensoriale indimenticabile.

Nella quiete raffinata del ristorante Musciora, l’arte non è solo appesa alle pareti: la si può toccare con mano, la si sfoglia. È l’audace visione di Danilo Delrio, che ha trasformato i menu del suo locale in vere e proprie opere d’arte grazie alla collaborazione con il giovane e poliedrico artista Cenzo Cocca. Sin dall’apertura nel 2020, Musciora ha intrecciato la sua identità culinaria con la creatività artistica di Cocca, recentemente esposto a Olbia e Sa Mandra. Con la nuova iniziativa, ogni menu diventa una piccola opera di fiber art, un percorso sensoriale che inizia ancor prima del primo assaggio. L’arte di Cenzo Cocca non è mera decorazione: è un invito al tatto, un viaggio tattile.