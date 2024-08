Canile abusivo di Santu Lianu: 120 cani liberati dal degrado

La scoperta del canile lager, situato nelle campagne di Santu Lianu, ha sollevato un velo su una realtà di abusi e negligenza che non può essere tollerata. Gli animali, che per anni hanno subito sofferenze in silenzio, hanno ora la possibilità di una vita migliore, lontano dagli orrori del passato. La comunità si interroga e riflette sulle responsabilità e sull’importanza di garantire il benessere degli animali, affinché episodi del genere non si ripetano. L'area è stata posta sotto sequestro preventivo, e le due donne, una vedova pensionata di 80 anni e la figlia disoccupata di 52, dovranno rispondere delle loro azioni in sede legale. Le indagini continueranno per assicurare che tutte le responsabilità siano accertate e che la giustizia faccia il suo corso. Questo triste episodio ci ricorda l'importanza della vigilanza e dell'azione rapida per proteggere chi non ha voce, mettendo in luce il ruolo cruciale delle autorità e delle organizzazioni di protezione degli animali nel prevenire e combattere il maltrattamento.

Sotto il sole implacabile di agosto, tra cumuli di immondizia e gabbie arrugginite, 120 cani vivevano in condizioni che definire disumane è un eufemismo. I Carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu, durante un blitz, hanno scoperto un canile abusivo gestito da due donne, madre e figlia, che ora dovranno rispondere di maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti. Le dichiarazioni di una delle responsabili, che affermava "Qui stanno bene", si scontrano brutalmente con la realtà dei fatti: animali denutriti, esausti e stremati dai continui abbai, costretti a vivere in un degrado insopportabile. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e del personale sanitario dell'ASL di Cagliari, i cani sono stati finalmente messi in salvo e affidati a strutture autorizzate che provvederanno alle cure necessarie e alla loro ricollocazione.