Manutenzione urbana ad Alghero: L'assessore Francesco Marinaro presenta il calendario degli interventi settimanali

"Fra le tante emergenze, occorre individuare alcune priorità per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano", ha commentato l'assessore Francesco Marinaro. "È un impegno che l’amministrazione assume a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute dai cittadini, che attendono un intervento importante per migliorare l’immagine complessiva della nostra città e, di conseguenza, la qualità della vita. Sarà nostra premura tenere informata la cittadinanza con la programmazione settimanale, a garanzia del nostro impegno e della volontà di lavorare per il bene comune". Il messaggio dell'assessore Marinaro sottolinea la volontà dell'amministrazione di instaurare un dialogo continuo con i cittadini, rendendo trasparenti le operazioni di manutenzione e rispondendo prontamente alle esigenze della comunità. La programmazione settimanale degli interventi è una promessa di trasparenza e dedizione, un segnale che il comune non intende lasciare nulla al caso nella cura del proprio territorio.

Nell'ottica di un miglioramento costante della città, l'assessorato alle Manutenzioni, in collaborazione con la Società In House, ha annunciato il programma dettagliato degli interventi previsti per la settimana corrente. Un'azione decisa che risponde alle crescenti richieste dei cittadini e mira a garantire sia la sicurezza che il decoro urbano. A partire dal 5 agosto, i lavori prenderanno il via con la potatura degli olmi lungo il lato di via Vittorio Emanuele adiacente al carcere, seguita dalla scerbatura delle formelle in via Sant'Agostino. Interventi cruciali che segnano l'inizio di una settimana intensa di manutenzioni. Il 6 agosto vedrà gli operatori impegnati nelle aiuole spartitraffico di Galboneddu, concentrandosi su due incroci, e nell'area del Carmine con lo sfalcio programmato per una giornata intera. Proseguiranno, inoltre, le operazioni di scerbatura e pulizia degli oleandri nei larghi Guillot, Ballero ed Era, un lavoro che si estenderà anche al 7 e 8 agosto, dimostrando la continuità dell'impegno su queste zone strategiche. La manutenzione non si ferma qui. Sempre il 7 agosto è prevista la rasatura in via Mariotti, un intervento di due giornate, mentre il 9 agosto il parco Tarragona sarà al centro delle operazioni di manutenzione, con un impegno di tre giornate che ne assicurerà il completo restauro.