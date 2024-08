Sopralluogo dei carabinieri in un campo di carciofi: lavoratori in nero scoperti a Masainas





Il proprietario del terreno, colto di sorpresa dalle forze dell'ordine, ha tentato di minimizzare la situazione con una giustificazione che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto dissipare ogni dubbio: «Sono amici di famiglia», ha dichiarato con tono serafico. Ma la spiegazione, già fragile in partenza, non ha convinto gli agenti che avevano già colto il chiaro sentore di irregolarità. Il controllo faceva parte di un servizio coordinato finalizzato al contrasto del caporalato, una piaga che, nonostante gli sforzi, continua a infettare molte realtà agricole del nostro paese. In questa operazione, l'obiettivo era chiaro: scovare chi, in barba alle leggi, sfrutta il lavoro in nero, bypassando le norme contrattuali e le comunicazioni obbligatorie all'Inail.





Le sanzioni amministrative sono scattate come un fulmine a ciel sereno per l'imprenditore, che, pur subendo una stangata economica, ha evitato la sospensione dell'attività. Una clemenza, questa, che lascia spazio a riflessioni sulla severità e sull'efficacia delle misure punitive applicate. Questa vicenda getta un'ombra su un settore che dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'economia locale, richiamando l'attenzione sull'importanza di una vigilanza continua e intransigente. Il contrasto al caporalato non è solo una battaglia legale, ma una questione di dignità umana e giustizia sociale. Nel frattempo, i carciofi di Sa Cassa Mongia continueranno a crescere sotto il sole, ma con la speranza che il lavoro nei campi sia sempre più trasparente e rispettoso dei diritti di chi vi opera.

Masainas, località Sa Cassa Mongia. Un angolo della Sardegna dove il sole splende alto, nutrendo generosamente i carciofi che qui trovano terreno fertile. Tuttavia, non tutto ciò che il sole illumina è altrettanto limpido. Durante un recente sopralluogo, i carabinieri della stazione locale, affiancati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno scoperchiato una realtà che si nascondeva tra i filari di carciofi: tre lavoratori in nero.