Covid-19: Contagi in aumento e nuove varianti in Italia





Il Covid-19 non rallenta, anzi, i contagi sono in salita, alimentati dalla nuova variante emergente KP 3.1, come evidenziato nel monitoraggio del Ministero della Salute. Il rapporto sottolinea la co-circolazione di diverse sottovarianti di JN.1, monitorate a livello internazionale. Questi dati ci ricordano l'importanza di mantenere alta la guardia e di continuare con le misure di prevenzione e vaccinazione per contenere la diffusione del virus.

Il Bollettino Settimanale del Ministero della Salute non porta buone notizie. L'indice di positività è salito al 3,1%, con un incremento preoccupante dei casi in diverse regioni italiane. La Campania registra l'incidenza più elevata, con 55 casi ogni 100.000 abitanti, seguita dalla Lombardia e dal Lazio. Queste regioni mostrano anche i tassi più alti di ospedalizzazione e mortalità. I ricoveri in terapia intensiva colpiscono principalmente la fascia di età tra gli 80 e i 90 anni, un dato che sottolinea la vulnerabilità dei più anziani di fronte al virus.