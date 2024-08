Carabinieri in prima linea per la Giornata di Sensibilizzazione sul Salvamento a Mare

L’Arma dei Carabinieri era presente con uno Stand divulgativo, sulla sua peculiare storia, bi-centenaria, l’Organizzazione e i compiti di Ordine e Sicurezza Pubblica e militari, nel quale è stato possibile illustrare anche ai giovani presenti le opportunità di arruolamento nei ruoli Ufficiali, Marescialli e Carabinieri ed i relativi percorsi formativi presso l’Accademia Militare di Modena e le Scuole dell’Arma sparse su tutto il territorio nazionale (ad Iglesias ha sede una Scuola “Allievi Carabinieri”). Negli spazi aperti della spiaggia di Torre Grande i militari delle varie articolazioni dell’Arma hanno anche svolto delle dimostrazioni sull’impiego degli automezzi e degli apparati tecnologici utilizzati per il controllo del territorio e le indagini. I Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna” hanno mostrato ai ragazzi i propri mezzi e le proprie unità cinofile coordinati nell’impiego di controllo del territorio, unitamente alle Pattuglie dell’Arma territoriale del Comando Provinciale di Oristano dotate di auto e moto con i più moderni appartati informatici e di geo-localizzazione, da elicotteri dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas, droni a pilotaggio remoto, per un sicuro e rapido intervento i caso di emergenza attivati dal numero 112 N.U.E., mentre i militari del Nucleo Carabinieri Subacquei di Cagliari, con competenza in tutta la Sardegna, hanno mostrato i propri mezzi natanti e le attrezzature specialistiche varie per muoversi nelle immersioni in mare ed esplorare e fotografare i fondali ricordando che prestare soccorso in mare è la prima attività di qualsiasi natante ma anche che il mare va rispettato, promuovendo un cultura ecologica e di rispetto delle specie marine e vegetali, sempre più minacciate dai cambiamenti climatici e che tale diffusione culturale in Provincia di Oristano si inquadra nell’ambito delle attività dell’Arma in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, che, grazie alle Unità del comparto Carabinieri Forestali permettono alle articolazioni territoriali, soprattutto le Stazioni Carabinieri, di operare nello specifico settore a tutela e salvaguardia dell’Ambiente e della Biodiversità.

