Monastir: Scontro a causa di un colpo di sonno

I sanitari del 118 hanno immediatamente trasportato i feriti al vicino ospedale di Cagliari. Il bilancio, fortunatamente, non conta vittime ma diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. La polizia stradale ha avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi sembra che il colpo di sonno sia stato il fattore scatenante. Gli agenti stanno verificando anche le condizioni psicofisiche del conducente e l'eventuale presenza di fattori aggravanti come l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Il traffico sulla SS131 è rimasto bloccato per ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. Le autorità hanno lavorato alacremente per ripristinare la circolazione, deviando il traffico su percorsi alternativi. Questo incidente riporta alla ribalta il tema della sicurezza stradale e dell'importanza di evitare la guida in stato di affaticamento. Le campagne di sensibilizzazione e le normative vigenti non sembrano essere sufficienti per prevenire del tutto simili tragedie. L'attenzione alla guida e la responsabilità individuale restano elementi cruciali per garantire la sicurezza di tutti.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Monastir, sulla Strada Statale 131. Un colpo di sonno è costato caro a un automobilista, causando uno scontro che ha coinvolto tre veicoli e lasciando diverse persone ferite. Erano circa le 7:30 quando l'auto, guidata da un uomo di 45 anni residente a Cagliari, ha improvvisamente deviato dalla sua corsia, impattando frontalmente contro un altro veicolo che viaggiava in direzione opposta. L'urto ha provocato una serie di tamponamenti che hanno coinvolto un terzo veicolo. Le forze dell'ordine e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere contorte, operando con tempestività e precisione.