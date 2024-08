Aeroitalia: Ripristinate le Frequenze dei Voli Alghero-Roma dal 9 Agosto

L'annuncio è stato accolto positivamente da Michela Pais della Lega, che ha ringraziato il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per il suo tempestivo intervento. "Grazie all'immediato intervento odierno del Ministro Salvini, insieme a ENAV e alla collaborazione della Società di gestione aeroportuale, Aeroitalia ha ripristinato i collegamenti Alghero-Roma! Assenza totale della Presidente Todde e dell'Assessore dei trasporti impegnate nello scaricabarile, dimostrando totale inadeguatezza," ha dichiarato Pais. Aeroitalia ha espresso gratitudine anche all'amministratore delegato di Sogeaal, Silvio Pippobello, per il supporto nella risoluzione dei problemi occorsi. Mentre il dibattito politico infuria, il ripristino delle frequenze dei voli rappresenta una buona notizia per i passeggeri che si erano trovati penalizzati dalle cancellazioni di agosto.

A seguito di un incontro tenutosi ieri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Aeroitalia ha annunciato il ripristino delle frequenze dei voli tra Alghero e Roma a partire dal 9 agosto. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto rassicurazioni dall'amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti, riguardo alla risoluzione dei problemi che avevano afflitto il controllo del traffico aereo sull'aeroporto di Alghero.