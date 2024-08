Operazione antidroga a Olbia: arrestato con 3 kg di cocaina

Portata in un'officina per ulteriori controlli, è stata scoperta un'intercapedine nascosta contenente tre confezioni di cocaina. Il valore della droga sul mercato avrebbe fruttato circa 500mila euro. Il 45enne, apparso nervoso e contraddittorio durante l'interrogatorio, è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Bancali, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Questa operazione dimostra l'efficacia delle misure di contrasto al traffico di droga nei porti italiani e l'importanza del lavoro svolto dalle unità cinofile.

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di un uomo di 45 anni, originario di Sassari, trovato in possesso di tre chili di cocaina. L'operazione si è svolta al porto Isola Bianca di Olbia, dove l'uomo è stato fermato mentre sbarcava da una nave proveniente da Civitavecchia. I cani antidroga Joy, Semia e Dante hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nell'auto dell'uomo. I militari della Squadra Cinofili e i Baschi Verdi del Gruppo di Olbia hanno notato delle saldature sospette nel bagagliaio del veicolo.