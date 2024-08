La V Commissione Consiliare discute il futuro degli ospedali di Alghero

Il Presidente Mulas, riflettendo le preoccupazioni di tutti i commissari, ha evidenziato tre questioni principali che preoccupano il territorio: la realizzazione di un nuovo ospedale, la riorganizzazione dei reparti e del personale, e il trasferimento dell'ospedale Regina Margherita dall'AOU all'azienda sanitaria sassarese. "Alghero ha estrema necessità di una nuova struttura, vista l'importanza strategica dei servizi sanitari per l'intero Nord-Ovest dell'Isola, soprattutto nei mesi estivi," ha sottolineato la commissione. I presidi attuali non riescono a gestire l'afflusso estivo, rendendo urgente la costruzione di un nuovo ospedale, che potrebbe sorgere nei terreni della Taulera, vicino all'attuale ospedale Civile. "In certi ambiti, come la Medicina, non manca il personale, ma c'è bisogno di maggiori spazi, soprattutto considerando l'invecchiamento della popolazione," hanno evidenziato Mulas e gli altri commissari. Nonostante l'ottimo lavoro svolto, è necessaria una riorganizzazione dei reparti per rispondere alle esigenze crescenti di residenti e turisti. La possibile reversione dell'Ospedale Marino all'ASL ha suscitato perplessità tra alcuni commissari. Questo tema sarà approfondito con la Commissione Regionale alla Sanità e con l'Assessore Bartolozzi.





Infine, è stato affrontato il problema degli OSS, che, secondo le sigle sindacali, si trovano in una condizione di precarietà. Prima di chiudere i lavori, il presidente Mulas ha annunciato che ai primi di settembre sarà effettuato un sopralluogo della V Commissione nei due ospedali algheresi, accogliendo le proposte giunte dai commissari.

Ieri mattina si è svolta la V Commissione Consiliare, un incontro di cruciale importanza per il futuro della sanità ad Alghero. Il presidente Christian Mulas ha diretto i lavori, focalizzando l'attenzione sulla situazione generale dei due ospedali locali e, in particolare, sul possibile ritorno dell'Ospedale Marino all'ASL di Sassari. Ad aprire la discussione è stato il sindaco Cacciotto, che ha informato l'assise del recente sopralluogo dell'assessore regionale alla Sanità Bartolozzi. Questo incontro, organizzato dalla Giunta Todde, aveva l'obiettivo di comprendere direttamente dal personale ospedaliero le condizioni dei vari reparti.