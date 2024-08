Deposito SDA svaligiato ad Oristano: La cronaca di un colpo inaspettato

La cassaforte, che custodiva un incasso di 10.000 euro, è stata aperta con maestria. Le Forze dell'Ordine, allertate immediatamente, sono intervenute sul posto. La Scientifica ha eseguito un sopralluogo accurato, ma ha dovuto constatare l'assenza di telecamere di sicurezza all'interno del deposito. Saranno invece visionate le telecamere dei depositi adiacenti, nella speranza che abbiano ripreso i movimenti dei ladri. Un episodio che riporta alla memoria un altro furto, avvenuto dieci anni fa, sempre ai danni dello stesso deposito. Allora, come oggi, Via Parigi è stata teatro di un'azione criminale.

Nella quiete della Zona Industriale di Oristano, un'ombra si è insinuata durante la scorsa notte. L'obiettivo: il deposito dell'SDA, situato in Via Parigi. La scoperta del furto è avvenuta alle prime luci dell'alba, quando i dipendenti si sono accorti che qualcosa non andava. Pino Murru, uno degli impiegati, racconta: "Abbiamo sentito un forte odore di smeriglio. La porta d'ingresso era stata forzata e, salendo, abbiamo notato che la cassaforte era vuota."