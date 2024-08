Alghero, incidente in Via Garibaldi: Anziana investita da scooter





Lo scooter impatta violentemente contro l’anziana, facendola cadere a terra. La donna perde sangue dal volto e viene immediatamente soccorsa dai passanti e dallo stesso motociclista, anch'egli caduto ma senza riportare gravi ferite. Per fortuna, il motociclista non procedeva a velocità elevata, evitando così una possibile tragedia.





La polizia locale interviene rapidamente, delimitando l’area con più uomini per garantire la sicurezza e facilitare l’arrivo dei soccorsi. L’anziana viene trasportata d’urgenza in ambulanza: non sembra essere in pericolo di vita, ma le ferite riportate e lo spavento resteranno un triste ricordo di questo pomeriggio estivo ad Alghero.

Alghero, tardo pomeriggio del 2 agosto: una giornata estiva afosa e calda. Un’anziana signora, di ritorno dal mare, attraversa la strada in via Garibaldi, una delle arterie principali della città. Il traffico è intenso, come spesso accade in questo periodo. Un motociclista, probabilmente cercando di superare la lunga fila di automobili, non si accorge che queste sono ferme non solo per il traffico, ma anche per consentire l’attraversamento pedonale.