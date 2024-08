Seconda Tappa del Torneo di Scacchi al Summerbeach Village: Record di iscrizioni

Vista la partecipazione massiccia, l'organizzazione ha optato per lo svolgimento di due tornei distinti: uno dedicato ai ragazzi, che ha visto 15 giovani scacchisti sfidarsi, e un torneo open con 28 partecipanti. Nel torneo giovanile, Nathan Marras ha brillato conquistando la vittoria con un en plein di 8 partite su 8. Sul podio con lui, Cosimo Carta (argento) e Lorenzo Angotzi (bronzo), tutti e tre algheresi, a dimostrazione della vivace scena scacchistica locale. Nell'open, Sergio Ricca di Alghero ha conquistato il primo posto, seguito da Giancarlo Della Porta e Luca Delogu, entrambi di Sassari.





Una competizione serrata che ha visto i tre concorrenti concludere a pari punti, rendendo necessaria l'attribuzione del podio basata sul punteggio tecnico. Guardando alla classifica generale del torneo, Sergio Ricca si posiziona attualmente al primo posto, seguito da Giancarlo Della Porta e Sebastiano Paulesu. La classifica finale terrà conto delle migliori cinque performance sulle sette tappe previste. Con il successo crescente del torneo, l'organizzazione richiede ora la preiscrizione per gestire al meglio l'afflusso di partecipanti. La prossima tappa è fissata per giovedì 8 agosto, e si prevede un'altra giornata di grande partecipazione e avvincenti partite sotto il sole di Alghero. Un evento che unisce la passione per gli scacchi al piacere della spiaggia, rendendo l'estate sarda ancora più affascinante per residenti e turisti.

