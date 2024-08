Voli Ryanair cancellati: Mattinata di disagi per i passeggeri di Cagliari e Napoli

Secondo le analisi di ItaliaRimborso, i passeggeri coinvolti potrebbero richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Non è certo la prima volta che i viaggiatori si trovano ad affrontare cancellazioni improvvise, ma ciò non rende la situazione meno frustrante. ItaliaRimborso, un'agenzia specializzata nell'assistenza ai passeggeri aerei, è pronta a supportare chiunque sia stato colpito da questi disagi. La procedura per richiedere il risarcimento è semplice: basta compilare il form online disponibile sulla homepage del sito italiarimborso.it.





In un periodo in cui viaggiare dovrebbe essere sinonimo di relax e scoperta, è inaccettabile che problemi organizzativi causino tali disagi. Mentre i passeggeri sperano che le loro richieste di compensazione vengano accolte rapidamente, resta il rammarico per una giornata iniziata sotto i peggiori auspici. Nel frattempo, Ryanair dovrà rispondere a queste mancanze e garantire che situazioni del genere non si ripetano. Per i viaggiatori, l'augurio è che il resto dell'estate porti solo voli tranquilli e vacanze serene.

Questa mattina, 2 agosto, i passeggeri dei voli Ryanair tra Cagliari e Napoli si sono svegliati con una brutta sorpresa. La compagnia aerea ha improvvisamente cancellato i voli FR4655, previsto in partenza da Cagliari alle 05:45, e FR4654, che sarebbe dovuto decollare da Napoli alle 07:25. Il risultato? Una mattinata da dimenticare per i viaggiatori, lasciati a terra senza preavviso e con la prospettiva di pesanti disagi. Fortunatamente, c'è una luce in fondo al tunnel.