Cronaca Le comunità locali protagoniste della transizione energetica

Il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha presenziato ad Abbasanta all’incontro promosso dall’Anci sul tema della transizione energetica insieme a oltre 150 sindaci e amministratori locali, confermando le posizioni espresse in questi giorni a proposito delle energie rinnovabili e, in particolare, sul progetto “Mistral”, l’impianto eolico offshore di capo Marrargiu. Insieme all’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia e al Consigliere regionale Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto ha sottolineato “il passo in avanti compiuto con la legge 5 del 3 luglio scorso (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) e la successiva delibera del 17 luglio a firma della Presidente della Regione Alessandra Todde, verso la definizione di un modello più chiaro di governo e pianificazione del territorio”. Il sindaco ha poi posto in evidenza il tema delle competenze sugli specchi acquei, aspetto oggi non chiaro e di fondamentale importanza per il territorio. L’impegno preso dalla Regione ad Abbasanta, prevede un forte coinvolgimento dei territori e degli enti locali nel lavoro di revisione del Piano Energetico Ambientale Regionale e, soprattutto, nella definizione dei criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti e opere. “Ringraziamo l’ANCI per aver promosso questa importante iniziativa. Siamo soddisfatti del documento siglato collegialmente insieme ai sindaci delle altre città, che conferma la volontà della Regione a coinvolgere i territori e le comunità all’interno del processo decisionale. Il tema della transizione energetica è fondamentale, ma solo se inserito all’interno di una visione partecipata, che arrivi a definire soluzioni condivise con i contesti locali. Ci attendono sei mesi di lavoro intenso per giungere a una sintesi che sia a beneficio dei sardi e contro qualsiasi speculazione”, aggiungono Cacciotto e Corbia a conclusione dei lavori.