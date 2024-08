Frode fiscale a Cagliari: Sequestrati beni per mezzo milione di euro

"Non vi erano collegamenti a documenti di trasporto validi e i pagamenti avvenivano in contanti o su conti correnti non riconducibili alle società fornitrici, chiaramente fittizie." Le irregolarità risalgono ai periodi d'imposta dal 2016 al 2020. Durante questi anni, la società guidata dall'imprenditore cinese avrebbe evaso imposte per un totale di 150mila euro di IVA e ridotto la base imponibile per circa 700mila euro grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro ha interessato tre conti correnti, quote societarie e una porzione di un immobile di proprietà della società incriminata. L'azione delle Fiamme Gialle rappresenta un passo significativo nella lotta contro le frodi fiscali, una battaglia continua contro sistemi sempre più sofisticati e insidiosi che minano l'integrità del sistema fiscale e la fiducia dei cittadini. Le indagini, ancora in corso, puntano a individuare ulteriori responsabilità e recuperare le somme sottratte all'erario. La comunità cagliaritana osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, consapevole che solo una rigorosa applicazione della legge può garantire equità e giustizia fiscale.

La Guardia di Finanza di Cagliari ha inferto un duro colpo a una rete di frode fiscale, sequestrando beni per un valore complessivo di 500mila euro. Sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle, una società cagliaritana specializzata nel commercio al dettaglio di articoli vari e il suo amministratore, un imprenditore cinese. L'indagine, scrupolosa e dettagliata, ha svelato una complessa operazione di "frode carosello", un meccanismo di truffa che coinvolge fatture per operazioni inesistenti emesse da una rete di aziende fantasma. Secondo gli inquirenti, la società indagata avrebbe beneficiato di fatture false per un ammontare superiore a 200 milioni di euro, utilizzate per ridurre artificiosamente l'IVA dovuta e abbattere il reddito imponibile. "I documenti fiscali analizzati erano carenti di dettagli essenziali, come la descrizione precisa dei prodotti e i codici identificativi," spiegano fonti della Guardia di Finanza.