Cronaca Porto Torres: Denunciati per Scarico Illegale di Scarti Edili

Nelle campagne di Ponte Pizzinnu, presso Porto Torres, la Polizia Locale ha messo fine a un'operazione di smaltimento illegale di rifiuti edilizi. Dopo diverse settimane di indagini, le telecamere nascoste hanno catturato due uomini intenti a scaricare scarti di materiale edile vicino a un sito in ristrutturazione. L'operazione ha rivelato che uno degli uomini era il proprietario della struttura in ristrutturazione, che collaborava attivamente con l'altro individuo nello smaltimento illecito. Le riprese video mostrano chiaramente i due mentre abbandonano rifiuti in un'area non autorizzata, violando le norme ambientali. I responsabili sono stati identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti. Attualmente, sono a disposizione della Magistratura per ulteriori accertamenti. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la tutela dell'ambiente. L'abbandono di rifiuti costituisce non solo un danno per l'ecosistema ma anche un rischio per la salute pubblica. La pronta azione della Polizia Locale di Porto Torres rappresenta un monito per chiunque tenti di aggirare le leggi in materia di smaltimento dei rifiuti.