Cronaca Ameba Killer: 14enne Vivo per Miracolo

Afnan Jasim, un ragazzo indiano di 14 anni, è sopravvissuto miracolosamente a un'infezione letale causata da un'ameba, comunemente nota come "ameba mangia cervello". Il giovane, figlio di un medico, stava nuotando in un lago quando ha iniziato ad avere forti convulsioni. Il padre, avendo familiarità con i sintomi associati all'infezione da ameba – convulsioni, febbre alta, nausea e vomito – ha immediatamente portato il figlio in ospedale. L'infezione è stata rapidamente diagnosticata dal Dottor Abdul Rauf come meningoencefalite amebica primaria (PAM), causata dall'ameba Naegleria fowleri. Questa ameba si trova in tutto il mondo, prevalentemente in acque dolci e calde, sorgenti termali e piscine mal tenute. Naegleria fowleri è un protozoo termofilo che prospera in ambienti acquatici caldi. L'infezione avviene quando l'ameba entra nel corpo umano attraverso il naso, da dove risale al cervello causando un'infiammazione devastante. I sintomi iniziali sono simili a quelli di una meningite batterica e includono forti mal di testa, febbre alta, nausea, vomito e, infine, convulsioni e coma. L'infezione da Naegleria fowleri ha un tasso di mortalità del 97%. È estremamente rara: tra il 1971 e il 2023, solo otto persone sono sopravvissute a questa infezione negli Stati Uniti, il che sottolinea quanto sia incredibile la sopravvivenza di Afnan Jasim. La tempestiva azione del personale medico è stata cruciale per salvare la vita del ragazzo. Riconoscere i sintomi e intervenire rapidamente con il trattamento adeguato può fare la differenza tra la vita e la morte in questi casi. La storia di Afnan Jasim è un raro esempio di sopravvivenza contro un'infezione quasi sempre fatale. Questo caso sottolinea l'importanza della consapevolezza dei sintomi e della rapidità di intervento medico per aumentare le possibilità di sopravvivenza di fronte a infezioni così devastanti.