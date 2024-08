La torsione della caviglia non consente a Massimo Stano (solo quarto a 1" dal podio) di difendere l'oro olimpico che va a Pintado

Singh comincia già a staccarsi dal gruppo. Prima proposta di squalifica ufficiale per l’ungherese Venyercsan, per sospensione dopo 14 minuti di gara. Al quarto passaggio transita per primo Francesco Fortunato, quattro chilometri percorsi. Al quinto passaggio transita per primo il cinese Zhang con un tempo di 20:19. Il nostro Orsoni è al momento 40esimo in un gruppo che se stessimo guardando il ciclismo sarebbe disposto a ventaglio con una coda del gruppo che si allunga. Proposta di squalifica anche per Li Y e Bisht. Al sesto chilometro transita Doctor, messicano, con Stano che lo segue subito dopo, il gruppo comincia a sgranarsi ed arriva il primo ritiro per Singh A, che si era ormai completamente staccato dal resto degli atleti. Torna in testa Karlstrom al settimo chilometro, Stano transita in 4ª posizione. Proposta di squalifica per Goncalves dos Santos, mentre la gara comincia ad aumentare il ritmo, il passaggio a questo km è avvenuto ad appena 4:01. Gruppo di testa che si assottiglia lasciando i più lenti arretrati. Stano transita per primo all’ottavo chilometro con un tempo di 32:21, Fortunato appena 27° ed Orsoni 42°. Cerca di allungare Pintado, ecuadoriano, ma Stano va subito a riprenderlo affiancandolo e seguendolo poi. Anche per il polacco Brzozowski arriva la proposta di squalifica, ed al nono chilometro transita per primo Pintado con un tempo di 36:21, seguito da Stano. Dopo un rimescolamento nelle prime posizioni, al passaggio dei 10 km, transita in testa nuovamente Bonfim seguito da Zhang e da un gruppetto col medesimo tempo di cui fa parte anche Stano, ora 6°, con un tempo di 40:21. Si stacca anche Barrondo che ha più di una proposta di squalifica e quindi due minuti di stop.





All’undicesimo chilometro ancora Pintado in testa, Stano è li. E si porta in testa ma è controllato da Zhang che poi transita per primo al dodicesimo chilometro con Stano terzo. Squalifica per Doctor. Tredicesimo chilometro: Zhang, Pintado e Stano in testa, con Zhang che detta quasi il ritmo anche se più affaticato rispetto al nostro italiano Stano. Proposta di squalifica anche per Fortunato che transita 25°. Viene fermato anche Correa, che aveva già 3 proposte di squalifica. Intanto in testa al gruppo accelerata di Stano, ormai il gruppo di testa ha solo una decina di unità, al quindicesimo km Stano transita per primo con un tempo totale di 1:00:59. Fioccano in questa fase le proposte di squalifica, per fortuna non colpiscono gli italiani, al momento. Al sedicesimo chilometro Stano ancora in testa con 1:04:00, arriva un’ammonizione. Mentre Zhang riceve la proposta di squalifica mentre cerca di reagire ma perde qualche posizione. Attenzione Bonfim che passa in testa a metà giro cercando di allungare, Stano gli sta subito dietro controllandolo, mentre arriva la proposta di squalifica anche per Bonfim, che trabnsita per primo al diciassettesimo chilometro, Stano terzo, ma poi affianca il battistrada per poi stargli subito dietro, ed alla cueva una leggera distorsione della caviglia per Stano che stringe i denti, speriamo non sia una cosa grave. Bonfim prende ancora una proposta di squalifica, mentre Pintado transita al diciottesimo chilometro per primo, Stano ancora un problema alla caviglia, Stano transita alla quarta posizione, e perde contatto. Al diciannovesimo chilometro, ultimo giro, Pintado Transita per primo, Stano è a 4 secondi di distanza, Pintado prende il largo, Pintado vola via verso la vittoria, con dietro Bonfim, Martin, Pintado si prende l’oro con 1:18:55, Massimo Stano arriva quarto ad un solo secondo dal podio con 17” di ritardo rispetto al battistrada.

Parte alle 8 la marcia 20 km e già poco prima della prima curva per il cambio di direzione nel circuito, Bonfim, brasiliano, evade dal gruppo che lo insegue compatto, compiendo il primo giro in 4 minuti netti. Alla curva del secondo giro, si riduce il distacco tra Bonfim e gli inseguitori che si dispongono in maniera allungata, e un giudice di gara sventola il paletto giallo dell’ammonizione davanti a Bonfim che si rialza tornando in testa al gruppo. Al secondo giro rallentano tutti e transita per primo il francese Bordier. Il nostro Massimo Stano è nelle prime posizioni del gruppo. Poco dopo inciampa un atleta giapponese, che però rimane in piedi. Al terzo chilometro transita Karlstrom per primo con Massimo Stano appena un secondo dopo in terza posizione. Il dorsale numero 50 dell’India A.