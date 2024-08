Cronaca Fallisce rapina a mano armata ad Alghero: Malvivente spara un colpo di pistola

Attimi di grande paura ieri nel quartiere della Pietraia, ad Alghero. Una tentata rapina a mano armata ha sconvolto la tranquillità del tardo pomeriggio in un negozio di prodotti per l'igiene e l'estetica. L’episodio si è verificato nell'esercizio commerciale di via Minzoni, dove un uomo a volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione proprio al momento della chiusura. Con fare minaccioso, ha intimato alle commesse di consegnare l'incasso della giornata. Il panico si è rapidamente diffuso tra i presenti: tra urla e agitazione, il rapinatore, visibilmente infastidito dalla confusione, ha deciso di darsi alla fuga. Mentre usciva dal negozio, ha esploso un colpo di pistola, probabilmente per intimidire ulteriormente i presenti e garantirsi una via di fuga sicura. Fortunatamente, il proiettile non ha colpito nessuno. La sua azione è durata appena tre minuti, ma l’eco del terrore ha continuato a farsi sentire per ore tra dipendenti e clienti, scossi dall’accaduto. Sul luogo del crimine è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire all'identità del malvivente. Le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze per tracciare un profilo dell’assalitore.