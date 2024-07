"In Sardegna si brinda con Akènta": il video della nuova campagna di comunicazione della Cantina Santa Maria La Palma celebra la città di Alghero

La location del video, il centro storico della città sardo catalana, è un tributo alla grande bellezza di Alghero e un omaggio alla città di appartenenza della cantina e al territorio da cui tutto è nato. Anche le due protagoniste, Eleonora Cadone e Silvia Senes, sono due modelle e attrici algheresi, a ribadire la volontà dell’azienda di collaborare con talenti locali. Il video sottolinea come questo spumante, prodotto con passione e dedizione dalla Cantina Santa Maria La Palma, sia diventato un compagno ideale per celebrare momenti speciali, unendo persone di diverse nazionalità e culture che scelgono Akènta per celebrare la loro vacanza in Sardegna. «La nostra missione è promuovere i vini e il nostro territorio, dove vengono prodotti», sottolineano dall’azienda «Lo spumante Akènta nel corso degli ultimi anni si è affermato come un simbolo della nostra isola e del Made in Sardinia: un un prodotto di eccellenza, ma anche un sinonimo di incontro e gioia, compagno dei brindisi dell’estate in Sardegna. Vogliamo che ogni brindisi con Akènta sia un’esperienza indimenticabile, che racchiude la bellezza e l’ospitalità della nostra isola».





"In Sardegna si brinda con Akènta" invita tutti a scoprire e condividere la magia della Sardegna attraverso un calice di spumante, celebrando la vita e i legami che si creano tra le persone. Il video è stato ideato e realizzato dal progetto Waveflow, con l’unione dei due creativi Claudio Simbula (Mindflow) e Stefano Caria (WaveWeb.it). Lo spot è disponibile sul canale Youtube, sul sito e social media (Facebook e Instagram) della Cantina Santa Maria La Palma.

La cantina ha scelto le vie del centro storico della città di appartenenza per ambientare un nuovo video, dedicato a tutte le persone provenienti da tutto il mondo che scelgono lo spumante sardo per i loro brindisi durante le vacanze in Sardegna La Cantina Santa Maria La Palma, grande azienda vitivinicola sarda con sede ad Alghero, è orgogliosa di annunciare l'uscita del video "In Sardegna si brinda con Akènta", all’interno della nuova campagna di comunicazione. Lo spot è ambientato nel pittoresco centro storico di Alghero e racconta come lo spumante Akènta accompagni i brindisi delle persone, sarde e non, che scelgono l’isola come destinazione per le loro vacanze. Attraverso immagini suggestive e momenti di convivialità, "In Sardegna si brinda con Akènta" cattura la magia dell’estate sull’isola, accompagnata dai brindisi con lo spumante nato ad Alghero e diventato nel corso degli anni un simbolo delle “bollicine di Sardegna”.