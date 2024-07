Cronaca L'Osservatorio di Guerrini: Il "mostro" Abbanoa

Il "mostro". Abbanoa. L'ente di gestione idrica della Sardegna. Già sanzionato per la politica tariffaria aggressiva nei confronti degli utenti. Finalmente sul suo futuro sembra aprirsi uno scenario in controtendenza rispetto al passato. La Governatrice Alessandra Todde ha presenziato all' assemblea per l' approvazione del bilancio. E parla in modo chiaro: "è una azienda che si comporta come privata quando invece è una risorsa pubblica". E sottolinea le criticità. "È lontana dalle esigenze dei sindaci e della stessa Regione che sono i soci di maggioranza ". E dice ancora: il 53% dell'acqua si perde per le falle nelle tubazioni. Alessandra Todde promette un cambio di registro. Con la nomina del nuovo CDA. Che avverrà in tempi rapidi. Abbanoa sinora è stata un bacino di saccheggio della politica. Che l'ha usata come un autentico carrozzone. A suo uso e consumo. Rimanendo invece indifferente al salasso continuo degli utenti con bollette astronomiche. Ridotte solo dopo lunghe battaglie legali. Come quelle dell'Adiconsum (l' Assicurazione dei Consumatori). Speriamo bene. Mario Guerrini.