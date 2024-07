Nasce Aspantu: Il nuovo liquore artigianale sardo di Antonio Verdetto

“Ho sempre amato preparare liquori da condividere con amici e parenti. Con Aspantu credo di aver creato un mix perfetto fra zenzero, menta e limone. È un infuso che può essere servito in diverse fasi del pasto e utilizzato per arricchire ricette sfiziose,” racconta Verdetto. L'idea di commercializzare Aspantu è nata dalla moglie Paola e dai figli Lorenzo e Andrea, che hanno lavorato per oltre un anno per realizzare questo progetto. “Aspantu rappresenta l’emozione e la passione di un’azienda familiare,” spiega Paola Piras.





“Antonio merita questo riconoscimento dopo quarant’anni di lavoro.” Prodotto da Silvio Carta, Aspantu esalta le botaniche sarde e celebra la territorialità di Alghero e della Sardegna. Il nome stesso, Aspantu, deriva dalla parola algherese "aspant," che significa meraviglia. Lorenzo e Andrea Verdetto, i giovani membri della famiglia, sono già attivi nella promozione del liquore sui social media. “Crediamo molto in questo progetto. Aspantu è un liquore giovane, fresco e perfetto per drink e cocktail. Siamo certi che sarà apprezzato da una vasta clientela,” affermano. Aspantu, oltre alla sua elegante bottiglia, viene venduto con una busta personalizzata, rendendolo una perfetta idea regalo.

Ieri mattina a Fertilia è stato presentato Aspantu, il nuovo liquore creato da Antonio Verdetto, rinomato ristoratore e titolare dello storico ristorante Acquario. Imbottigliato da Silvio Carta, Aspantu è finalmente disponibile in commercio. Aspantu è un liquore versatile, realizzato con botaniche sarde, menta, limone e zenzero fresco, quest’ultimo prodotto nel cagliaritano. Antonio Verdetto, con 40 anni di esperienza nella ristorazione, ha iniziato a produrre artigianalmente questo liquore, che ha subito riscosso successo tra amici e parenti per il suo equilibrio di sapori.