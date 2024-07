Cagliari città pulita: Operazione di pulizia straordinaria di strade e marciapiedi

Le aree di intervento includono vie del quartiere di Marina, Stampace, San Benedetto e Villanova, con un’attenzione particolare alle zone adiacenti ai contenitori di arredo, alle isole ecologiche e ai cestini portarifiuti. L’Assessora Marassi ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo un’azione fondamentale per migliorare il decoro urbano e promuovere la cooperazione ambientale. Questa operazione non si limiterà a un singolo evento, ma potrà essere istituzionalizzata e ripetuta in altre stagioni.





“La nostra visione è quella di trasformare Cagliari in una green city,” ha dichiarato Marassi durante la conferenza stampa, “coinvolgendo la cittadinanza in una missione collettiva per rendere la città più bella e vivibile.” Il Sindaco Massimo Zedda ha ribadito che l’iniziativa è solo l’inizio di un percorso più ampio che vede la partecipazione attiva di cittadini e associazioni locali per monitorare e migliorare continuamente le condizioni della città. "Non si tratta solo di pulizia, ma di un cambiamento culturale e di atteggiamento verso l'ambiente e gli spazi pubblici," ha aggiunto. Questo impegno dell’amministrazione comunale è parte di un più ampio progetto volto a raggiungere gli obiettivi europei di differenziazione dei rifiuti e di sostenibilità ambientale.





Con quasi l’80% di differenziazione già raggiunto, Cagliari si pone come modello di eccellenza nella gestione ecologica urbana. La speranza è che questa iniziativa diventi un esempio da seguire, non solo per la Sardegna, ma per tutte le città italiane che aspirano a un futuro più pulito e sostenibile.

Al via, da oggi, l’iniziativa “Cagliari Città LIMPIA” dell’Assessorato all’Ambiente, Ecologia Urbana e Verde Pubblico, guidato dall’Assessora Luisa Giua Marassi. Questa iniziativa prevede un’operazione straordinaria di pulizia di strade e marciapiedi nei diversi quartieri della città, rientrando nel più ampio quadro delle attività per migliorare l'igiene urbana. Per tutto il mese di agosto, a partire da oggi, una squadra composta da due operatori, supportata da un mezzo dotato di autocisterna, lavorerà di notte per minimizzare i disagi ai cittadini.