Cronaca catamarano in fiamme a Porto Ottiolu: una tragedia sfiorata

In una tranquilla giornata d'estate, la serena atmosfera di Porto Ottiolu è stata bruscamente interrotta da un evento che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Un catamarano, simbolo di libertà e avventura, è stato avvolto dalle fiamme, trasformando un pomeriggio di svago in un momento di terrore. Il fumo nero, denso e minaccioso, si alzava visibile da chilometri di distanza, creando un contrasto stridente con il cielo limpido e il mare azzurro. Gli spettatori, inizialmente confusi, hanno presto realizzato la gravità della situazione. I bagnanti, alcuni dei quali intenti a godersi una giornata di sole e mare, hanno osservato con orrore e impotenza, temendo che l'incendio potesse portare a un'esplosione. I telefoni cellulari si sono trasformati in strumenti di testimonianza, catturando ogni istante di quel dramma marittimo. Fortunatamente, nonostante la violenza delle fiamme, non si sono registrati feriti. I proprietari del catamarano, purtroppo, hanno visto i loro sogni e investimenti andare letteralmente in fumo. Le autorità locali sono intervenute prontamente, cercando di domare l'incendio e prevenire ulteriori danni.