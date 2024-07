Cronaca Arresti a Oristano: scoperto traffico di droga e tentato omicidio a Simaxis

Alla fine di maggio, un'operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano ha portato all'arresto di due individui accusati di rapina aggravata, traffico di stupefacenti, porto abusivo di armi, tentato omicidio e lesioni gravissime. Questo sviluppo segue un episodio drammatico avvenuto a Simaxis il 19 dicembre scorso, quando un giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato gravemente ferito in un agguato. Le indagini hanno rivelato che il ferimento era legato a controversie sullo spaccio di droga. La sera stessa dell'incidente, i Carabinieri hanno trovato stupefacenti vicino al luogo dell'agguato, confermando che il giovane era stato vittima di un gruppo armato per questioni di denaro e droga. I colpi di fucile sparati miravano a derubarlo di circa 2 kg di cocaina, di cui un chilo è stato recuperato immediatamente dalle forze dell'ordine. Il 26 luglio, un'operazione congiunta del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Oristano, supportata dallo Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna" e dal Nucleo Cinofili di Cagliari, ha portato all'arresto del giovane ferito. Questo, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trovato in possesso di una pistola con cui aveva risposto al fuoco, colpendo il lunotto dell'auto degli aggressori in fuga. L'episodio di dicembre, con il suo tentativo di omicidio, mette in luce la pericolosità del traffico di stupefacenti in Sardegna. La quantità di droga coinvolta e l'organizzazione necessaria per il suo smercio indicano un mercato tutt'altro che marginale, richiedendo risorse economiche significative e connessioni criminali di alto livello. Le perquisizioni effettuate durante l'operazione hanno portato al sequestro di una considerevole quantità di cannabis, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e un potente petardo. L'ordinanza eseguita, emessa in fase di indagini preliminari, prevede misure cautelari contro i sospettati, che rimangono presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Questi eventi riflettono una realtà preoccupante e violenta, dove il traffico di droga e la criminalità organizzata rappresentano una minaccia costante, non solo per i coinvolti ma per l'intera comunità. Le autorità continuano a vigilare, ma la strada verso la sicurezza è ancora lunga e tortuosa.