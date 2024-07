Il Vicesindaco Francesco Marinaro visita il Summerbeach Village di Alghero

Durante la visita, il Vicesindaco Marinaro ha incontrato gli organizzatori dell'evento, il presidente e il segretario dell'associazione, esprimendo grande interesse e partecipazione per l'iniziativa. In questa occasione, Marinaro ha sottolineato l'importanza dello sport come strumento di aggregazione e crescita per la comunità, e ha riconosciuto i meriti sportivi del Summerbeach Village. "Il Summerbeach Village rappresenta un esempio brillante di come lo sport possa unire le persone e promuovere uno stile di vita sano e attivo. L'amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere eventi di questa portata e si impegna a rendere il percorso burocratico più agevole per le associazioni che lavorano con dedizione e passione," ha dichiarato il Vicesindaco Marinaro.





Il torneo nazionale B1 di beach volley, recentemente concluso, ha dimostrato il successo e l'attrattività dell'evento, attirando numerosi spettatori e partecipanti. Marinaro ha espresso il desiderio di continuare a collaborare con la ASD Polisportiva Sottorete per garantire la crescita e il successo futuro del Summerbeach Village. "Ringrazio la ASD Polisportiva Sottorete per il loro straordinario lavoro e impegno nell'organizzare questo evento. È attraverso iniziative come queste che possiamo valorizzare il nostro territorio e offrire opportunità di crescita ai nostri giovani," ha aggiunto Marinaro. L'amministrazione comunale di Alghero continuerà a sostenere e promuovere eventi sportivi e culturali che contribuiscono al benessere e alla coesione della comunità, confermando l'importanza di uno sviluppo armonioso e partecipativo del territorio.

Il Vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, ha fatto visita nel tardo pomeriggio di ieri al Summerbeach Village, un evento organizzato dalla ASD Polisportiva Sottorete, per portare i saluti dell'amministrazione comunale e offrire il pieno supporto alla manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di atleti da tutta Italia.