Cagliari: Famiglia travolta sulle strisce pedonali: una vittima

Trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, i medici hanno lottato contro il tempo, ma in tarda mattinata, il cuore di Giovanni ha cessato di battere. Il suo corpo non ha retto ai traumi subiti. Uno dei gemelli, con ferite meno gravi, è stato portato anch'esso in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La moglie e l'altro figlio, visibilmente sotto shock, sono rimasti per ore all'interno dell'ambulanza, cercando di comprendere l'incomprensibile, di dare un senso a quell’istante che ha cambiato tutto. Il giovane alla guida dello scooter, in stato di shock, è rimasto sul posto, a guardare impotente mentre i soccorritori tentavano l’impossibile. Sarà indagato per omicidio stradale. Lo scooter, ora sotto sequestro, è diventato un simbolo del destino crudele che ha falciato una vita. Cagliari si risveglia con un senso di vuoto, una domanda che echeggia: perché? E in quella domanda, nel silenzio delle strade, si avverte il dolore di una città che si stringe attorno alla famiglia Fanni, consapevole che nulla potrà mai colmare l'assenza di un marito, di un padre, strappato alla vita in una notte d’estate.

La notte del 26 luglio 2024, tra Viale Poetto e Viale Campioni d’Italia, si è consumata una tragedia che ha spezzato una vita e segnato per sempre una famiglia. Giovanni Fanni, commercialista cagliaritano di 47 anni, stava attraversando la strada con la moglie e i due gemelli di sei anni quando uno scooter elettrico li ha travolti in pieno. L'aria era ancora calda di quella giornata estiva, la strada poco trafficata, ma il destino aveva deciso diversamente. Giovanni Fanni è stato scaraventato sull'asfalto, le sue condizioni apparse subito gravissime.