Cronaca Orosei, salvataggio in mare: i carabinieri di Bitti salvano tre bambini ed un adulto

**Orosei (NU) – salvataggio in mare: “i carabinieri di Bitti salvano tre bambini ed un adulto”** Sul calar del sole di domenica 21 luglio 2024, la tranquillità della spiaggia di “Cala Liberotto”, frazione del comune di Orosei, è stata scossa da un evento che ha messo a dura prova il coraggio e la prontezza di spirito di due uomini. Il Car. Beradesca Lucio e il Car. Da Silva Giovanni, entrambi della Stazione Carabinieri di Bitti, liberi dal servizio, si trovavano sulla spiaggia quando un grido di aiuto, lacerante come un fendente, ha squarciato l’aria. Tre bambini e un adulto, in balìa di una corrente impietosa, lottavano per la loro vita, distanti dalla riva e incapaci di farvi ritorno. Mentre tra i bagnanti si diffondeva una comprensibile apprensione e qualcuno chiamava il 112, i due militari, senza un attimo di esitazione, si sono tuffati nell’acqua. Con la tenacia dei veterani, Beradesca e Da Silva hanno raggiunto e tratto in salvo i primi due bambini. Esausti ma determinati, hanno poi affrontato la seconda parte del salvataggio, riuscendo a portare a riva anche il terzo bambino e l’adulto, che si è rivelato essere il padre dei tre piccoli. Svanita la paura iniziale, e constatando che tutti stavano bene, non si è reso necessario l’intervento dei sanitari e della Guardia Costiera, accorsa nel frattempo sul luogo. I malcapitati, una famiglia toscana in vacanza, hanno espresso la loro profonda gratitudine ai due carabinieri. Grazie al loro intervento risoluto, è stata evitata una tragedia, restituendo ai presenti la serenità di una giornata estiva. L’azione di Beradesca e Da Silva brilla come un faro nel buio, ricordandoci che il dovere di un carabiniere non conosce riposo né vacanza.