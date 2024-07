San Giuliano: nuovi successi globali nelle competizioni internazionali

Quest'anno l'azienda ha ottenuto significativi successi nei più importanti concorsi olivicoli in Giappone, Italia e negli Stati Uniti, rafforzando la sua posizione nei mercati esteri e sottolineando l'alta qualità delle sue produzioni Bosana, Fruttato, Primér e Originale. Le due principali competizioni nel paese del Sol Levante hanno riservato una straordinaria accoglienza all’azienda, premiandola a Tokyo con sei medaglie d’oro. Successo confermato anche sul territorio nazionale e a Miami con altrettanti ori e due medaglie di platino. L’incetta di medaglie ha evidenziato non solo l'eccellenza del prodotto ma anche l'apprezzamento crescente tanto nei mercati esteri quanto in quello italiano, un risultato notevole considerando l'estrema competitività e l'alta qualità degli oli a livello internazionale: successi particolarmente significativi che riflettono la capacità di San Giuliano di rispondere alle aspettative di un pubblico globale, sempre più esigente e informato, e costituiscono una conferma dell'impegno dell'oleificio per il raggiungimento dei più alti standard organolettici.





«Gli eccezionali riconoscimenti ricevuti in Giappone, Stati Uniti e Italia costituiscono una testimonianza del lavoro e della passione che dedichiamo alla produzione di ogni bottiglia», sottolinea Pasquale Manca, amministratore dell’azienda San Giuliano. «Sono il frutto delle politiche dell’azienda, incentrate su sostenibilità, valorizzazione della natura e ricerca della qualità. Ogni riconoscimento è un incentivo a continuare sulla strada dell'innovazione mantenendo salde le radici nella tradizione olivicola italiana». La San Giuliano invita tutti a scoprire la ricchezza dei suoi oli, frutto di un territorio unico e di una conoscenza tramandata di generazione in generazione. L'azienda continua a rappresentare l'eccellenza italiana nel mondo, partendo da Alghero e dalla Sardegna, portando avanti una tradizione che è sinonimo di qualità e raffinatezza e amore per la natura: un vero “orgoglio di Sardegna”.

