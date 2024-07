Iglesias: Pensionato in preda alla furia aggredisce soccorritori e tenta di mordere un carabiniere

All'arrivo dei carabinieri del Radiomobile, chiamati a intervenire per riportare l’ordine, la situazione non è migliorata. Il pensionato, in preda a un delirio incontrollabile, ha cercato addirittura di mordere uno dei militari. Nonostante la complessità dell’intervento, alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a immobilizzarlo senza causargli danni ulteriori. Sedato dai medici sul posto, l’uomo è stato poi trasportato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Carbonia per un trattamento sanitario obbligatorio. Gli agenti, veri eroi di questa triste vicenda, hanno riportato solo lievi lesioni, testimonianza del duro scontro affrontato per garantire la sicurezza di tutti. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile l’equilibrio umano e quanto difficile sia il compito di chi ogni giorno si trova a fronteggiare l’imprevedibile per proteggere e soccorrere.

In un episodio che sembra tratto da un romanzo noir, ieri sera a Iglesias un pensionato sessantasettenne ha perso il controllo, aggredendo gli operatori del 118 accorsi nella sua abitazione su richiesta della figlia venticinquenne. La scena, avvenuta in pieno centro, ha visto l’uomo, in uno stato di evidente alterazione psicofisica, scagliarsi con violenza contro chi tentava di aiutarlo.