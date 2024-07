Aggredito un poliziotto nel carcere di Uta

Solo grazie all’intervento di un altro poliziotto, continua Melis, si riusciva a contenere il detenuto per poi riaccompagnarlo Alla propria sezione di appartenenza. Una volta ripristinata la calma e soprattutto la sicurezza il Poliziotto veniva inviato al P.S. Cittadino dove gli venivano riscontrate diverse lesioni con una prognosi di 7 giorni di riposo e cure. Melis conclude augurando una pronta guarigione e massima vicinanza al collega coinvolto in questa ennesima brutta vicenda ,al contempo evidenziando che a quanto e dato sapere, non è la prima volta che il detenuto in oggetto si rende protagonista di tali comportamenti nei confronti dei Poliziotti,forse sarebbe il caso che l’amministrazione Penitenziaria intervenisse disponendo l’allontanamento dello stesso cosi come previsto dalle circolari dipartimentali.

A darne notizia e il Segretario Nazionale Con.Si.Pe. Roberto MELIS, il quale denuncia l’ennesimo episodio di violenza all’interno delle carceri Italiane ai danni dei Poliziotti Penitenziari. Questa volta è successo a Cagliari Uta,dove ieri mattina intorno alle ore 09:15, un detenuto dopo aver forzato il cancello della sezione si fermava nei pressi della rotonda, il malcapitato Poliziotto alla richiesta all’Utente delle motivazioni per cui stesse uscendo ma soprattutto di far rientro in sezione, anche per evitare che il ristretto si allontanasse ulteriormente uscendo dal reparto ,poiché i cancelli delle scale in avaria,erano aperti. Come risposta richiesta di spiegazioni ne scaturiva una brutale aggressione fisica cosicché il poliziotto veniva strattonato, spintonato e colpito da diversi calci.