Nei guai tre giovani di Porto Rotondo

L’identificazione dei presunti aggressori è stata resa possibile grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Le telecamere hanno catturato l'intera scena, fornendo prove cruciali che hanno permesso ai carabinieri di Porto Rotondo di risalire ai responsabili. Le riprese hanno mostrato chiaramente i volti e le azioni dei giovani, che ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia. Le autorità hanno sottolineato l'importanza della videosorveglianza nelle indagini criminali, evidenziando come queste tecnologie possano essere determinanti per garantire la sicurezza pubblica e per fornire prove concrete nei procedimenti giudiziari. La comunità di Porto Rotondo, intanto, resta in attesa di ulteriori sviluppi, sperando in una giusta punizione per i colpevoli e in una maggiore sicurezza per il futuro.

Ieri, tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri in seguito a una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Porto Rotondo. I ragazzi, due ventenni, sono stati segnalati alla Procura di Tempio e un minorenne alla Procura dei Minori di Sassari. Secondo quanto ricostruito, i tre giovani avrebbero assalito un ventenne nella piazzetta San Marco, colpendolo con pugni e calci anche dopo che la vittima era caduta a terra. La brutalità dell'attacco ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, suscitando un forte sentimento di indignazione e richiedendo una risposta rapida ed efficace da parte delle autorità.